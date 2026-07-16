“Sin Filtros” confirma a su nuevo conductor tras polémica salida de Feito: exanimador reaccionó con irónica broma

Tras semanas de incertidumbre y una seguidilla de cambios en la conducción, Sin Filtros finalmente definió quién estará al mando de su panel de debate político.

La decisión pone fin a un período marcado por reemplazos temporales luego de la salida de Gonzalo Feito, cuya partida estuvo acompañada de una pública controversia con la producción del programa.

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En ese escenario, el espacio fue encabezado de manera interina por distintos rostros. Primero asumió Felipe Bianchi y posteriormente Bárbara Rebolledo, quien esta semana confirmó en pantalla su despedida, aclarando que su participación siempre fue transitoria mientras se buscaba un conductor estable.

Pero la incógnita quedó despejada en las últimas horas, luego que variados portales de espectáculos confirman que Fernando Solabarrieta asumirá oficialmente la conducción del programa desde este lunes.

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De acuerdo con información publicada por El Filtrador, el periodista firmó contrato hasta el término de la actual temporada, previsto para el 20 de enero de 2027, convirtiéndose en el primer animador con un acuerdo de largo plazo desde la salida de Feito.

La llegada de Solabarrieta se produce tras su exitoso retorno a la televisión abierta como relator del Mundial 2026 en Chilevisión, además de su reciente paso por Sin Filtros Sports, donde ya había tenido participación como conductor. Su desempeño en esas emisiones habría sido clave para que la producción apostara por él para liderar el programa principal.

El cambio también generó reacciones. Tras despedirse, Bárbara Rebolledo dejó abierta la posibilidad de regresar como reemplazo si fuese necesario. En tanto, Gonzalo Feito comentó la noticia desde su programa Próceres, donde ironizó sobre la salida de la periodista y bromeó con que, tras la incorporación de Solabarrieta, “parece que mi exprograma ahora va a ser un programa deportivo”.