Se entrega principal sospechoso del homicidio de un escolar en San Bernardo: también es menor de edad / kali9

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó durante las últimas horas la detención del presunto responsable del homicidio de un estudiante de 15 años, trágico hecho ocurrido la tarde de este jueves 30 de julio en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo a los antecedentes policiales, la víctima, de nacionalidad venezolana y alumno de primero medio del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, perdió la vida tras verse involucrado en una violenta riña escolar. El fatal altercado se registró a plena luz del día en las cercanías del establecimiento educacional, específicamente en la intersección de las calles Pinto con Freire.

Entrega voluntaria y orden de captura

El rápido trabajo de las unidades especializadas permitió identificar al principal sospechoso del crimen: un adolescente de 17 años. Con estos antecedentes en mano, el Ministerio Público solicitó de forma expedita una orden de detención al tribunal respectivo, la cual fue concedida rápidamente.

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Ante el cerco judicial y policial que pesaba en su contra, el imputado decidió presentarse de manera voluntaria ante las dependencias de la Fiscalía para ponerse a disposición de la justicia.

Tras concretarse su aprehensión en el lugar, la autoridad persecutora dispuso el traslado inmediato del joven hasta dependencias de Carabineros, a la espera de su inminente control de detención y posterior formalización de cargos por su presunta autoría material en el homicidio.