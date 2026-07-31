;

Se entrega principal sospechoso del homicidio de un escolar en San Bernardo: también es menor de edad

El presunto autor del crimen se entregó ante la Fiscalía Metropolitana Occidente. La víctima, un alumno venezolano de 15 años, perdió la vida tras una riña en las cercanías del Liceo Santiago de Compostela.

Mario Vergara

Se entrega principal sospechoso del homicidio de un escolar en San Bernardo: también es menor de edad

Se entrega principal sospechoso del homicidio de un escolar en San Bernardo: también es menor de edad / kali9

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó durante las últimas horas la detención del presunto responsable del homicidio de un estudiante de 15 años, trágico hecho ocurrido la tarde de este jueves 30 de julio en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo a los antecedentes policiales, la víctima, de nacionalidad venezolana y alumno de primero medio del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, perdió la vida tras verse involucrado en una violenta riña escolar. El fatal altercado se registró a plena luz del día en las cercanías del establecimiento educacional, específicamente en la intersección de las calles Pinto con Freire.

Entrega voluntaria y orden de captura

El rápido trabajo de las unidades especializadas permitió identificar al principal sospechoso del crimen: un adolescente de 17 años. Con estos antecedentes en mano, el Ministerio Público solicitó de forma expedita una orden de detención al tribunal respectivo, la cual fue concedida rápidamente.

Revisa también:

ADN

Ante el cerco judicial y policial que pesaba en su contra, el imputado decidió presentarse de manera voluntaria ante las dependencias de la Fiscalía para ponerse a disposición de la justicia.

Tras concretarse su aprehensión en el lugar, la autoridad persecutora dispuso el traslado inmediato del joven hasta dependencias de Carabineros, a la espera de su inminente control de detención y posterior formalización de cargos por su presunta autoría material en el homicidio.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad