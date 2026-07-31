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Inti-Illimani Histórico celebra 60 años de música con concierto de gala junto a Eva Ayllón en Santiago

La agrupación chilena repasará sus seis décadas de trayectoria en el Teatro Municipal con un espectáculo que reunirá memoria, tradición latinoamericana y artistas invitados.

Nelson Quiroz

Inti-Illimani Histórico celebra 60 años

Inti-Illimani Histórico celebra 60 años

Inti-Illimani Histórico dará inicio a la celebración de sus seis décadas de trayectoria con un concierto de gala que reunirá música, memoria y tradición latinoamericana.

La agrupación ícono de la Nueva Canción Chilena conmemorará su legado con un espectáculo que recorrerá sus principales composiciones y momentos históricos, además de contar con la participación especial de Eva Ayllón, una de las máximas exponentes de la música popular peruana, y el Cuarteto Austral.

El encuentro entre Inti-Illimani Histórico y Eva Ayllón no será inédito: ambos artistas ya colaboraron en el disco “Eva Ayllón + Inti-Illimani Histórico”, producción que fue nominada en 2012 a los Premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum Folclórico.

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La presentación, que se llevará a cabo el próximo 27 de diciembre de 2026, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Santiago, buscará repasar seis décadas de canciones que han cruzado fronteras y generaciones, consolidando a la agrupación chilena como una de las expresiones más reconocidas de la música latinoamericana.

Desde la organización destacaron que la jornada será más que un concierto, ya que reunirá las voces, instrumentos y poesía que han marcado la historia de Inti-Illimani Histórico, en una noche dedicada a celebrar su vínculo con el público y su aporte a la identidad cultural chilena.

En cuanto a las entradas, los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de Passline.com desde las 14:00 horas de este 31 de julio.

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