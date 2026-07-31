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¿Aparecerá Stephanie Vaquer? Dónde y a qué hora ver los dos días de SummerSlam en Chile

El gran evento de WWE se desarrollará durante dos jornadas, con combates titulares, rivalidades de alto impacto y la expectativa por una eventual aparición de la luchadora chilena. Revisa los horarios y la transmisión para Chile.

Juan Castillo

WWE

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Este fin de semana, WWE realizará su tradicional evento SummerSlam 2026, el cual, al igual que WrestleMania, se llevará a cabo en dos jornadas.

Cada día tendrá seis combates programados, mientras que el Premium Live Event (PLE) se desarrollará en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis.

La primera noche tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo por el Campeonato Indiscutido de WWE entre CM Punk y Cody Rhodes. Punk llegará como monarca tras destronar a Sami Zayn, mientras Rhodes intentará recuperar el cinturón en el primer enfrentamiento individual entre ambos en casi 18 años, siento este uno de los choques más esperados.

El sábado también incluirá el Hell in a Cell entre Oba Femi y Brock Lesnar, rivalidad que ya registra una victoria para cada uno y que ahora se trasladará a una de las estructuras más peligrosas de WWE. A ellos se suman Liv Morgan ante Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino, Gunther contra Nick Aldis y los combates grupales que enfrentarán a The Bloodline con el equipo de LA Knight, además de The Bella Twins y Paige contra Fatal Influence.

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La segunda jornada será encabezada por Roman Reigns y Seth Rollins, quienes volverán a enfrentarse individualmente después de más de cuatro años. Rollins buscará recuperar el título mundial que debió dejar por lesión, mientras Reigns intentará vencer a uno de los rivales que más problemas le ha generado desde la disolución de The Shield.

El domingo también tendrá a Penta defendiendo el Campeonato Intercontinental ante Chad Gable; Trick Williams expondrá el título de Estados Unidos frente a Baron Corbin; y Sami Zayn luchando contra Finn Bálor por convertirse en el próximo retador al cinturón de CM Punk o Cody Rhodes. La cartelera se completa con el particular enfrentamiento entre Danhausen y Dominik Mysterio.

La gran incógnita para los fanáticos chilenos está en la lucha de escaleras por el Campeonato Femenino Interino, que ya incluye a Tiffany Stratton, Jade Cargill, Charlotte Flair y Chelsea Green, pero mantiene una quinta participante sin anunciar. Ese espacio abre la posibilidad de un regreso de Stephanie Vaquer, cuyo retorno ha sido situado por reportes especializados en torno a SummerSlam; sin embargo, WWE no ha confirmado su presencia.

¿Cuándo y a qué hora es SummerSlam 2026?

El “Evento más grande del Verano” comenzará a las 18:00 horas en ambas jornadas.

¿Dónde puedo ver el evento?

El PLE se podrá ver por WWE Network, Peacock, y por Netflix en Chile.

Cartelera día 1 (1 de agosto)

  • Campeonato Indiscutido de WWE: CM Punk (c) vs. Cody Rhodes.
  • Campeonato Mundial Femenino: Liv Morgan (c) vs. Iyo Sky.
  • Oba Femi vs. Brock Lesnar (Hell in a Cell).
  • Gunther vs. Nick Aldis.
  • The Bella Twins & Paige vs. Fatal Influence.
  • LA Knight, Solo Sikoa & Royce Keys vs. Jacob Fatu & The Usos.

Cartelera día 2 (2 de agosto)

  • Campeonato Mundial Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins.
  • Campeonato Interino Femenino de la WWE: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Chelsea Green vs. Charlotte Flair vs. ?????? (lucha de escaleras).
  • Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Chad Gable.
  • Sami Zayn vs. Finn Bálor (contendiente No. 1 al Campeonato Indiscutible de WWE).
  • Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin.
  • Danhausen vs. Dominik Mysterio.

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