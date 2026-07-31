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Keiko Fujimori enfrenta primera polémica: 15 ministros de su gabinete registran investigaciones y antecedentes judiciales

Uno de los integrantes del gabinete declaró 51 investigaciones, entre ellas por abuso de autoridad, colusión, negociación incompatible y otros delitos.

Ruth Cárcamo

X @MINCETUR

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A pocos días de asumir la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori conformó un gabinete ministerial que quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que 15 de sus 19 ministros declararon investigaciones fiscales o procesos judiciales por distintos delitos en sus declaraciones juradas.

Entre los antecedentes figuran causas por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos, abuso de autoridad, colusión, cohecho e incluso hurto, según consignó el medio peruano La República.

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Keiko Fujimori | Getty Images / Anadolu

El caso más relevante corresponde al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien tiene causas pendientes por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. Además, declaró haber sido investigado anteriormente por fraude electoral y nombramiento ilegal.

Ministros con investigaciones por distintos delitos

Entre los integrantes del gabinete también figuran el ministro del Interior, César Astudillo, quien mantiene una investigación por presunto peculado, mientras que el canciller Carlos Espá declaró investigaciones por cohecho.

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Por su parte, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, informó una sentencia por lesiones culposas y antecedentes por estafa. En Educación, José Chang declaró haber enfrentado ocho investigaciones.

El titular de Salud, Luis Dyer Fernández, reportó investigaciones por falsificación de documentos y declaraciones falsas. En tanto, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró haber enfrentado 20 investigaciones.

El ministro con más investigaciones

Quien concentra el mayor número de antecedentes es el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, quien informó 51 investigaciones, de acuerdo con el citado medio.

Entre ellas figuran causas por desobediencia y abuso de autoridad, colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.

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