“Estoy involucrado un poco de rebote”: Michael Clark enfrenta su formalización por el caso Sartor y habla de los chats filtrados

Este viernes continúa la audiencia de formalización contra los principales ejecutivos y exdirectores del Grupo Sartor. Entre los involucrados se encuentra Michael Clark, expresidente de Azul Azul, concesionaria encargada de administrar a Universidad de Chile.

Antes de ingresar al Centro de Justicia, Clark enfrentó a la prensa y aseguró estar tranquilo frente al avance del proceso judicial. “Como siempre lo he dicho, yo estoy tranquilo, sé lo que hice y sé lo que no hice. Espero que esto pueda avanzar para que finalmente las responsabilidades individuales se puedan esclarecer”, declaró.

El exmandamás de la U sostuvo además que su participación en el caso ha sido indirecta, pese a haber integrado el directorio de Sartor. “Para nadie es agradable estar acá. Yo estoy involucrado un poco de rebote; si bien fui director en Sartor, yo no era dueño de Sartor. Yo sé mi grado de involucramiento en los últimos años”, afirmó.

Clark también abordó la polémica generada por los chats filtrados entre ejecutivos de Sartor, donde se expone una planificación relacionada con la compra de Azul Azul. En una de las conversaciones, el director Iván García Huidobro escribió: “Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata…”.

Al respecto, el exdirigente comentó: “Se hicieron públicos unos chats... Somos todos mayores de edad, somos todos viejitos, cada uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice”.

Sobre las cerca de 200 personas que habrían resultado perjudicadas por el actuar de Sartor, Clark expresó empatía con las víctimas y manifestó su interés en que la investigación avance. “Empatizo con ellos; efectivamente, este es un caso económico y acá hay víctimas que perdieron sus ahorros, por eso yo soy el más interesado en que esto avance para que las responsabilidades personales se puedan determinar, para ver dónde están esos dineros y que se les restituya a la gente”, señaló.

Finalmente, Michael Clark defendió su gestión al frente de Azul Azul y aseguró que dejó a Universidad de Chile en una situación mucho mejor comparada con años anteriores. “Si ustedes ven cómo está hoy día la U a cómo estaba hace cuatro años atrás, el cambio es radical. Cuando llegamos a la U, el club estaba en una muy mala posición financiera y en una mala posición deportiva. Pero eso ha cambiado”, concluyó.

Sigue el segundo día de formalización: