¿Qué le pasó a Franco Baresi? La enfermedad que afectó al legendario futbolista del AC Milan antes de morir

La muerte de Franco Baresi a los 66 años causó conmoción en el fútbol internacional. La leyenda del AC Milan atravesaba desde 2025 un complejo estado de salud, luego de que le detectaran un nódulo pulmonar.

Aunque las informaciones conocidas relacionan su fallecimiento con la enfermedad que enfrentaba, el AC Milan y la familia del exjugador no han informado oficialmente la causa clínica exacta de su muerte.

El nódulo pulmonar detectado a Franco Baresi

Los primeros antecedentes sobre su condición fueron entregados en agosto de 2025. En esa oportunidad, el AC Milan informó que durante un chequeo de rutina los médicos encontraron una nodulación en uno de sus pulmones.

Tras el diagnóstico, los especialistas decidieron extirpar la lesión mediante una intervención quirúrgica mínimamente invasiva. El procedimiento se realizó sin complicaciones y el proceso posoperatorio se desarrolló inicialmente de manera favorable.

Posteriormente, un especialista en oncología le indicó un tratamiento de consolidación basado en inmunoterapia, utilizado para ayudar al sistema inmunitario a combatir posibles células enfermas y disminuir el riesgo de reaparición de una patología.

Sin embargo, el club nunca informó públicamente la naturaleza del nódulo, su tamaño o si correspondía específicamente a un cáncer. Por ello, no es posible establecer un diagnóstico más preciso sin una confirmación médica o familiar.

Su salud se agravó durante los últimos días

Durante los meses posteriores a la operación, Baresi mantuvo un bajo perfil y continuó con su tratamiento. Su última aparición pública ocurrió en febrero de 2026, cuando participó como portador de la antorcha durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

El miércoles 29 de julio comenzaron a circular versiones sobre su supuesto fallecimiento. En ese momento, el AC Milan desmintió la información, aunque reconoció que el excapitán estaba atravesando “un momento delicado” y solicitó respeto por la privacidad de su familia.

Dos días después, durante la mañana de este viernes 31 de julio, la institución confirmó su muerte. Hasta ahora, no se ha publicado un informe médico definitivo que permita atribuir el deceso a una enfermedad específica, aunque el antecedente conocido corresponde al nódulo pulmonar por el que fue operado en 2025.