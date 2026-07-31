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Desempleo llegó a 9,4% en el trimestre abril - junio: indicador en mujeres sigue en dos dígitos

Los datos del INE muestran que creció también la informalidad.

Gabriel Esteffan

Desempleo llegó a 9,4% en el trimestre abril - junio: indicador en mujeres sigue en dos dígitos

Desempleo llegó a 9,4% en el trimestre abril - junio: indicador en mujeres sigue en dos dígitos / Sebastian Beltran Gaete

Malas noticias en el empleo: este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) informó que la tasa de desocupación en Chile llegó a 9,4% durante el trimestre abril- junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo.

El desempleo registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales. en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%).

Las personas desocupadas aumentaron 7,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%).

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En las mujeres, la tasa de desocupación superó los dos dígitos en relación a igual trimestre de 2025: alcanzó 10,4%, aumentando 0,5 pp. en el período, producto del ascenso de 2,3% de la fuerza de trabajo, mientras que las desocupadas se expandieron 7,9%.

Reacciones del Gobierno

Para Daniel Más, ministro de Economía, las cifras “confirman que el empleo sigue siendo la principal urgencia del país. En los meses estacionalmente más difíciles del año, logramos contener un deterioro mayor del mercado laboral".

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que “esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión, porque en el mes de junio tenemos información de que la economía volvió a crecer. La tasa de desempleo, en el caso de las mujeres, se redujo de 10,5 a 10,4% y en los jóvenes, un punto al 23,6%”.

Sube la informalidad

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,7%, creciendo 0,6 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 7,6%, incididos por los cesantes (6,5%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (21,5%).

En 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,9%, incidida tanto por las mujeres (1,7%) como por los hombres (0,3%).

Otro número preocupante es la tasa de ocupación informal, la que se situó en 27%, con un incremento de 1,0 puntos porcentuales en un año. En las mujeres la tasa llegó a 28,9%, con un alza de 1,3 pp.

En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre abril-junio 2026 alcanzó 9,4%, disminuyendo 0,1 pp. en 12 meses.

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