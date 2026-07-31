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Hamas afirma que aceptó acuerdo con EE. UU. para desarmarse a cambio de una retirada gradual de Israel de Gaza

El pacto anunciado por Donald Trump contempla la entrega progresiva de armas y el repliegue de las fuerzas israelíes, aunque persisten diferencias sobre el orden de implementación.

Juan Castillo

Getty Images

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Hamas afirmó que aceptó un acuerdo que contempla su desarme progresivo y la retirada gradual del Ejército de Israel de la Franja de Gaza.

El entendimiento forma parte de la segunda fase del plan impulsado por Estados Unidos para poner término al conflicto y establecer una nueva administración palestina en el enclave.

El anuncio fue realizado inicialmente por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien calificó el entendimiento como un acuerdo histórico y un paso relevante hacia una paz duradera.

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Sin embargo, la implementación permanece rodeada de incertidumbre, debido a las diferencias entre Israel y Hamas respecto de cuándo deben entregarse las armas y comenzar el repliegue militar.

Desarme de Hamás quedaría bajo supervisión de un comité palestino

Dos altos funcionarios de Hamas confirmaron el acuerdo bajo reserva de identidad. Además, el negociador Ghazi Hamad sostuvo que el movimiento está realizando “concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento”.

Según la propuesta, las armas serían entregadas al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), organismo tecnocrático que asumiría temporalmente la gestión del territorio.

“Israel no intervendrá en la cuestión del desarme”, afirmó Hamad, quien aseguró que el proceso quedará en manos de esta nueva administración y bajo supervisión internacional.

El principal punto de tensión está en la secuencia del acuerdo. Israel exige que Hamas entregue completamente su arsenal antes de retirar tropas, mientras el movimiento palestino sostiene que el desarme debe avanzar de manera paralela a un repliegue efectivo, la apertura de los cruces fronterizos y el ingreso de ayuda para la reconstrucción.

El Gobierno israelí aún mantiene cautela frente al anuncio y su respaldo definitivo será clave para la puesta en marcha del pacto. Mientras continúan las conversaciones mediadas por Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, los ataques y la violencia no han cesado completamente en Gaza, lo que aumenta las dudas sobre la viabilidad inmediata del proceso.

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