Remeros protestan por falta de seguridad en embalse La Luz de Curauma: abordazo a apoderada y robo a seleccionado nacional en menos de 48 horas / Cedida

En el tranque de La Luz, en Curauma, se han vivido días más que complejos en cuanto a la seguridad que involucra a cinco clubes de remo, incluyendo también el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) de la especialidad.

Esto considerando que en la tarde del lunes, una de las apoderadas del club Regatas Valparaíso sufrió un abordazo cuando llevaba a una de sus hijas al lugar donde entrena remo.

A punta de pistola, la sacaron a ella y a dos menores de edad del vehículo, tras lo cual huyeron tirando balazos al aire y chocando a otros dos autos durante su salida, según comentaron testigos.

“Hoy fue una familia. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Los robos, amenazas y hechos de violencia ya no son casos aislados: ponen en riesgo a nuestros niños, deportistas, entrenadores y familias. No podemos seguir normalizando esta realidad”, según explicó en las redes sociales del club Regatas Valparaíso su capitán, Alex Miranda.

Dicha situación se sumó a otro robo, el cual afectó a uno de los seleccionados que practica en el CEO de remo, sufriendo la rotura de los vidrios de su vehículo pocas horas después del “abordazo” antes descrito.

Ante esto, decenas de remeros y sus familias se reunieron para protestar por la falta de seguridad en la zona, exigiendo mayor iluminación y presencia policial en la zona.

A los hechos recientes también se suman otros incidentes, como el robo de motores de algunas de las lanchas con las cuales se desarrollan entrenamientos, cuyos valores alcanzan los 3 millones de pesos.

Todo en un escenario que alberga a cerca de 500 niños que entrenan remo todos los días y que generará mucho movimiento en una zona boscosa, pero que no cuenta con los resguardos necesarios.

“La dotación es insuficiente para el nivel de delitos que se están cometiendo. Han sido demasiados los robos. Necesitamos hacer frente al tema de manera diferente”, reconoció al respecto el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, en torno a posibles medidas ante esta serie de hechos que han complicado el desarrollo del día a día del remo nacional en Curauma.