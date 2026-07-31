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Definen la sede en que Chile recibirá a Estados Unidos por la clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2026

FIBA Américas desestimó que La Roja cestera deberá enfrentar a los norteamericanos en Santiago.

Carlos Madariaga

Definen la sede en que Chile recibirá a Estados Unidos por la clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2026

Definen la sede en que Chile recibirá a Estados Unidos por la clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2026 / Hendrik Osula

La selección chilena de básquetbol ya está pensando en la última fase de la clasificatoria al Mundial 2027 de la especialidad.

Al respecto, el principal desafío que tendrá el quinteto nacional será enfrentar a la gran potencia de la especialidad, Estados Unidos.

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Ante las expectativas por la eventual venida de jugadores de la NBA a nuestro país, Valdivia aparecía como la opción más lógica, como siempre ha sido para la selección chilena de básquetbol.

Sin embargo, por cuestiones logísticas y de seguridad, FIBA solicitó que el partido se dispute en Santiago.

A través de su sitio web, la orgánica oficializó que el juego de Chile y Estados Unidos se jugará en el Centro de los Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

El partido quedó agendado para el jueves 27 de agosto, a las 19:10 horas de nuestro país. Tras ello, deberán viajar a República Dominicana para medirse con los centroamericanos el lunes 31 de agosto, a las 20:10 horas.

A modo de previa, además, la Federación de Básquetbol de Chile anunció también que disputarán un amistoso preparatorio ante Bahamas el sábado 22 de agosto, también en el Centro de los Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

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