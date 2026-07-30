Nueva tensión en el oficialismo: UDI cuestiona a Republicanos por Codelco y agenda valórica

La bancada de diputados de la UDI manifestó su preocupación por las polémicas impulsadas durante las últimas semanas por integrantes del Partido Republicano y advirtió que instalar debates alejados de las principales demandas ciudadanas podría terminar afectando al Gobierno.

La jefa de la bancada gremialista, Flor Weisse, y el subjefe, Sergio Bobadilla, enviaron una carta al presidente de Republicanos, Arturo Squella, en la que llamaron a su colectividad a actuar con “sentido de oportunidad, responsabilidad y visión estratégica”.

La misiva surge luego de que Squella planteara abrir parte de la propiedad de Codelco a capitales privados y que el diputado republicano Agustín Romero anunciara un proyecto para sancionar con cárcel la venta o facilitación de Misotrol, medicamento utilizado para abortar.

UDI advierte costo político para el Gobierno

En la carta, Weisse y Bobadilla señalaron que observan “con absoluta preocupación” cómo una parte importante del debate público se ha concentrado en iniciativas que no responden a las necesidades más inmediatas de la población.

Si bien reconocieron que existen opiniones legítimas sobre esas materias, los parlamentarios sostuvieron que “hoy no forman parte de las urgencias de la mayoría de los chilenos”.

En esa línea, advirtieron que instalar estas discusiones en el actual escenario político “significaría un costo que algunos no estamos dispuestos a pagar”.

Los diputados también remarcaron que el momento escogido para promover una iniciativa puede ser tan relevante como su contenido. Al respecto, afirmaron que “confundir una agenda de Estado con una agenda ideológica es un error que termina pagando el Gobierno, no solo quien la instala”.

Llamado a asumir la responsabilidad de gobernar

Weisse y Bobadilla dirigieron un llamado “fraterno y respetuoso” al Partido Republicano, al que calificaron como la principal fuerza del oficialismo y uno de los pilares de la actual administración.

Los legisladores señalaron que Republicanos enfrenta el desafío inédito de gobernar por primera vez, lo que implica “transitar desde la lógica de la oposición hacia la responsabilidad de dirigir un país”.

Finalmente, reconocieron que existe una competencia legítima con partidos que no integran el oficialismo y que buscan representar a un electorado similar. Pese a ello, insistieron en que esa disputa no debe desviar al Gobierno de las urgencias ciudadanas ni anteponer una agenda ideológica a sus prioridades.