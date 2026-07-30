Aldeas Infantiles SOS lanza Colecta Digital: así puedes aportar a la protección de la niñez y de familias vulnerables
La organización busca recaudar fondos para fortalecer sus programas, a través de los cuales acompañó durante 2025 a 1.567 niños, jóvenes y familias.
Aldeas Infantiles SOS Chile dio inicio a su Colecta Digital, una iniciativa que busca reunir recursos para fortalecer los programas que desarrolla la organización en apoyo de familias en situación de vulnerabilidad y de niños, niñas y adolescentes que requieren protección y apoyo especializado.
La organización trabaja en dos líneas de acción principales. La primera está enfocada en prevenir la separación familiar mediante el acompañamiento a madres, padres y cuidadores para fortalecer sus capacidades de cuidado.
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La segunda consiste en brindar cuidado y protección a quienes ya fueron separados de sus familias por decisión judicial, ofreciéndoles un entorno seguro y apoyo en sus procesos de reintegración familiar cuando ello es posible o en la construcción de un proyecto de vida.
Más de 1.500 personas acompañadas
Con más de seis décadas de trabajo en Chile, Aldeas Infantiles SOS acompañó durante 2025 a 1.567 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias a través de sus distintos programas.
Los fondos recaudados mediante la Colecta Digital permitirán reforzar estas iniciativas, apoyando a familias en situación de alta vulnerabilidad para prevenir la separación de niños, niñas y adolescentes de su entorno familiar, además de brindar cuidado y protección a quienes han debido ser separados por decisión judicial.
“Cada aporte permite fortalecer un trabajo que busca que más niños, niñas y adolescentes puedan crecer en entornos seguros y protectores”, señala Osvaldo Salazar, director nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile.
¿Cómo aportar?
Desde el 31 de julio y hasta el 15 de agosto, las personas podrán realizar sus aportes a través de la Colecta Digital (pincha aquí), contribuyendo al trabajo que la organización desarrolla para fortalecer la protección de la niñez.
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