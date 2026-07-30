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Fiscalía solicita formalizar a exdiputado Gabriel Silber por caso Muñeca Bielorrusa

El exdiputado DC ya figuraba como imputado y declaró voluntariamente durante la investigación. En la misma audiencia serán reformalizadas otras siete personas.

Juan Castillo

Agencia Uno

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El Ministerio Público solicitó formalizar al exdiputado Gabriel Silber en el marco del denominado caso Muñeca Bielorrusa, investigación relacionada con la disputa judicial entre el consorcio Belaz Movitec SpA y Codelco.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia para el próximo 22 de septiembre, a las 09:00 horas.

Silber ya figuraba como imputado, pero hasta ahora no había sido formalizado. Durante el desarrollo de la causa, el exparlamentario entregó voluntariamente su teléfono celular y prestó declaración, aportando nuevos antecedentes vinculados con sus antiguos socios del estudio Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales.

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Siete imputados serán reformalizados

En la jornada del 22 de septiembre también serán reformalizados la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos, Mario Vargas, Harold Pizarro, Sergio Yáber y Yamil Najle.

Además, el Poder Judicial resolvió dejar sin efecto la audiencia destinada a discutir la ampliación y el cierre del plazo investigativo, programada originalmente para el 13 de agosto. No obstante, ese día se revisará la prisión preventiva de Lagos y Migueles.

Silber fue designado en 2023 como abogado del consorcio bielorruso en su litigio contra Codelco. Lagos, Vargas y Migueles permanecen en prisión preventiva y son investigados por eventuales delitos de tráfico de influencias, cohecho, soborno y lavado de activos.

La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado también han presentado acciones relacionadas con el rol de Vivanco, quien intervino en fallos favorables al consorcio.

El abogado de Mario Vargas, Sergio Contreras, sostuvo que Silber habría tenido una participación mayor en la tramitación de la causa y afirmó que “Vargas obtuvo $20 millones y Silber $85 millones”.

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