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Ruidosa Fest 2026 anuncia a reconocida artista española y da a conocer su line up diario: revisa las fechas y precios de entradas

El festival, creado por Francisca Valenzuela, contará con Cancamusa, Ana Tijoux, Tokischa, entre otras en su line up.

Nicolás Lara Córdova

Ruidosa Fest 2026 anuncia a reconocida artista española y da a conocer su line up diario: revisa las fechas y precios de entradas

Este jueves por la noche, Ruidosa Fest sorprendió con un nuevo anuncio de cara a su edición 2026, que se realizará por segunda vez en el Parque O’Higgins.

A través de un comunicado, la organización confirmó que la reconocida cantante española Lola Índigo se sumará a la quinta versión del festival, evento que busca celebrar a las mujeres en la música hispanohablante y latinoamericana.

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Junto con ello, reveló el line up por día de las artistas, bandas y humoristas que se presentarán el próximo sábado 10 y domingo 11 de octubre.

¿Cuál es el line up diario del Ruidosa Fest 2026?

Durante las dos jornadas del festival, el público podrá disfrutar de 22 espectáculos musicales, dos shows de stand up, seis paneles de conversación y una feria de emprendimientos que estará instalada al interior del Parque O’Higgins.

Las headliners del sábado serán Tokischa, Ana Tijoux y Denise Rosenthal, mientras que el domingo el escenario principal estará encabezado por Lola Índigo, Pabllo Vittar y la fundadora del festival, Francisca Valenzuela.

La venta de entradas por día comenzará este viernes 31 de julio, a partir de las 10:00 horas de Chile, a través del sistema Punto Ticket.

Las entradas para Ruidosa Fest tendrán un valor desde los $67.850 hasta los $90.850.

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