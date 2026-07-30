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FOTOS. Christell emociona a las redes al anunciar que se convirtió en madre: “Al fin llegaste”

La cantante nacional compartió una serie de registros de su hijo recién nacido.

Nicolás Lara Córdova

Christell emociona a las redes al anunciar que se convirtió en madre: “Al fin llegaste”

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida cantante nacional Christell Rodríguez emocionó a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con Roberto Parra.

En los registros compartidos, la cantante mostró a su hijo, Valentino, descansando en su cuna, aunque sin revelar el rostro del recién nacido.

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“Y al fin llegaste, Valentino Elián”, escribió.

“Todo salió bien y ya estamos disfrutando en casita”, agregó.

Posteriormente, entregó más detalles sobre el nacimiento de su hijo: “Gloria a Dios porque salió todo excelente. Nació por cesárea finalmente, pero lo importante es que Valentino llegó con sus 3,2 kg y 50,5 cm a las 14:37 horas del 26 de julio de 2026”, comentó.

Finalmente, expresó su felicidad por esta nueva etapa: “Ya pasamos nuestra primera noche y, gracias a Dios, todo se ha dado de maravilla. Estamos felices y enamorados de nuestro bebé. Gracias por los buenos deseos”, cerró.

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