Duro golpe para Darío Osorio en Europa

Darío Osorio sufrió un duro golpe este jueves al quedar eliminado de la Europa League junto al Midtjylland. El cuadro danés no pudo vencer a Besiktas en la fase previa del torneo europeo.

El equipo del chileno había perdido 1-0 el duelo de ida disputado en Turquía, por lo que estaba obligado a ganar en Dinamarca para revertir la llave. Sin embargo, el cuadro turco se impuso por 2-0 en la revancha y selló su clasificación a la siguiente ronda.

El ex U de Chile arrancó el partido como titular y se mantuvo en cancha hasta el minuto 77, momento en que su entrenador decidió sacarlo para meter al volante de 19 años, Sofus Johannesen.

Con esta derrota, el Midtjylland se despide de la Europa League y deberá jugar la fase clasificatoria de la Conference League, el tercer torneo en importancia a nivel de clubes del fútbol europeo.