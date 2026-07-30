Tuvo gemelas, cayó en coma y quedó con daños neurológicos severos: familia acusa grave negligencia de genicólogo en una clínica privada / staticnak1983

Bárbara Ábalos tenía 38 años cuando supo que estaba embarazada de gemelas. Debido a los antecedentes de sus dos partos anteriores buscó atenderse con especialistas en alto riesgo. Desde el círculo de la familia relatan que así llegaron a ginecólogo Rodrigo Sáez de la Clínica Alemana, con quien ahora tienen una duta batalla legal.

Esto ocurrió en 2020 y este viernes 31 de julio del 2026, la Fiscalía Metropolitana Oriente tendrá la audiencia donde pedirán a la Justicia para formalizar una investigación en contra del facultativo. La acción judicial apunta a la presunta responsabilidad del médico especialista en un cuasidelito de lesiones graves, derivado de una negligencia médica que dejó a una paciente con daño neurológico severo y permanente.

Fiscalía argumentará que el profesional incurrió en una falta de tratamiento oportuno y activo frente a la preeclampsia severa después de su embarazo gemelarmonocorialbiamniótico.

Trinidad Luengo, abogada de la familia de Bárbara Abalos dijo a ADN.cl que esperan que el Ministerio Público logre formalizar la invetigación contra el facultativo y que “se rechace su solicitud en orden a terminar la causa y esta pueda continuar y se sigan investigando los hechos que eventualmente podrían gatillar responsabilidades de otros miembros del equipo médico de Clínica Alemana”.

“La familia está muy tranquila y confía en en el tribunal, confía en la justicia, confía también en el trabajo serio que ha hecho el Ministerio Público en este caso”, contó la representante.

Falta de monitoreo y consecuencias irreversibles

De acuerdo a los antecedentes del caso a los que accedió ADN.cl, el sábado 4 de julio de 2020, con 33 semanas de gestación, la paciente ingresó a la Clínica Alemana de Vitacura presentando malestar general, edema, sensación de ahogo y contracciones. Aunque fue hospitalizada con sospecha de síndrome hipertensivo, pero a las pocas horas se le habría suspendió el tratamiento.

Una semana después, el 11 de julio, se confirmó el diagnóstico de preeclampsia y se le practicó una cesárea, naciendo sus dos hijas sanas. Sin embargo, la tragedia se desencadenó en el posparto: Bárbara continuó con su presión elevada, la familia asegura que no contó con un monitoreo estrecho, sin tratamiento antihipertensivo y sin que se tomara en cuenta el malestar que ella misma comunicaba al equipo médico.

El 13 de julio, a dos días del parto, comenzó con un cuadro convulsivo y compromiso de conciencia que derivó en una hemorragia cerebral masiva, vinculada directamente a la preeclampsia no controlada.

La demanda de la familia argumenta que la falta de seguimiento dejó a la mujer en un estado de mínima conciencia, similar al estado vegetativo, obligando a su familia a abandonar Chile para trasladarla a Houston, Estados Unidos, asumiendo millonarios costos en cirugías y cuidados de enfermería.

Bárbara Ábalos se mantuvo hospitalizada por varios meses en Clínica Alemana. En este tiempo se realizaron exámenes donde se descartó la presencia de un tumor cerebral, la existencia de lesiones arteriales o trombosis venosas que pudieran explicar la hemorragia en cuestión.

La mujer quedó 100% dependiente para realizar las actividades de su vida cotidiana, no tiene comunicación verbal y es usuaria de silla neurológica.

Cabe destacar que la preeclampsia es una de las principales causas de muerte materna en Chile y el mundo, presentándose entre el 7% y 10% de los embarazos a nivel nacional.

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La respuesta de Clínica Alemana

Frente a la inminente formalización del médico involucrado, la Clínica Alemana emitió una declaración pública refiriéndose a la situación judicial e institucional.

“Como Clínica Alemana de Santiago lamentamos profundamente los hechos ocurridos el año 2020”, señaló el recinto médico. “En relación con la formalización de la investigación contra un médico de nuestra institución, informamos que la ley nos impide referirnos al caso específico, así como a los antecedentes de la paciente y su tratamiento”, precisaron.

Finalmente, el centro de salud aseguró que han “colaborado activamente con la labor investigativa del Ministerio Público, poniendo a disposición de las autoridades todos los antecedentes que corresponden, dentro del marco legal vigente, y continuaremos haciéndolo”.