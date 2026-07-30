Mineduc anuncia suspensión de clases en cuatro regiones del país por sistema frontal para este viernes 31 de julio
La medida preventiva afectará a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media, aplicando de forma total en zonas como Ñuble y Biobío.
El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció durante la jornada de este jueves la suspensión oficial de clases en cuatro regiones del país, una medida preventiva de cara al inminente sistema frontal que afectará a diversas zonas del territorio nacional durante este viernes 31 de julio.
Desde la cartera explicaron que la decisión de paralizar las actividades en las aulas se tomó estrictamente “por efectos del sistema frontal”, un fenómeno meteorológico que, de acuerdo a los pronósticos, se concentrará con mayor intensidad en gran parte de la zona centro-sur del país.
Si bien la contingencia abarca un total de cuatro regiones, las autoridades gubernamentales destacaron que la medida aplicará en su totalidad para las regiones de Ñuble y del Biobío, zonas que se perfilan como las más afectadas por las precipitaciones y los vientos.
Además se suspenderán de forma parcial en la región de Atacama, en las comunas de Freirina, Alto del Carmen y huasco. Además de la comuna de Coyhaique en la región de Aysén.
Alcance total en la comunidad escolar
Para evitar confusiones en las comunidades educativas y facilitar la organización de las familias, el Ministerio de Educación fue enfático respecto al alcance institucional de la paralización de funciones para este viernes.
En ese sentido, desde el Mineduc indicaron de manera oficial que “la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados”, abarcando así a todo el espectro de la educación formal. Asimismo, se especificó que la suspensión es válida para todos los niveles de enseñanza regular, incluyendo la educación parvularia, básica y media.
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