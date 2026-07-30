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Minsal solicita renuncia a la seremi de Salud de Arica tras escándalo por exigir militancia republicana en ofertas laborales

El Ministerio de Salud descabezó la repartición regional liderada por Karla Kepec, luego de que se revelara que exigía filiación al Partido Republicano para contratar a profesionales en el área de laboratorio.

Mario Vergara

Captura X

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En una rápida resolución política, el Ministerio de Salud (Minsal) informó este jueves 30 de julio de 2026 que se ha solicitado la renuncia de Karla Kepec Álvarez a su cargo como secretaria regional ministerial de Salud de Arica y Parinacota.

La determinación del Ejecutivo se oficializó de manera fulminante tras la masiva viralización de una denuncia que la vinculaba directamente con graves faltas a la probidad en la postulación a empleos públicos dentro de la región.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Salud pública agradeció la labor desarrollada por la exautoridad durante los meses que estuvo a la cabeza de la institución regional, pero recalcó que la medida se tomó para reafirmar el compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios éticos que rigen la función pública en el país.

El polémico chat que gatilló la remoción de la autoridad

La crisis se desencadenó durante la misma jornada con la filtración de un mensaje de WhatsApp enviado por la propia Karla Kepec. En dicha comunicación, la ahora exseremi solicitaba de manera urgente currículums para proveer dos cupos de tecnólogos médicos en el departamento de laboratorio de la Seremi.

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Sin embargo, el escándalo estalló al constatarse que el proceso de reclutamiento estaba explícitamente condicionado a la afiliación partidaria, especificándose que los postulantes debían “ser republicano o hijo de republicano”.

Asimismo, la exautoridad instruía que las postulaciones e historiales profesionales debían ser remitidos directamente al correo electrónico del Partido Republicano en Arica, prometiendo un ingreso inmediato a la administración estatal una vez sorteadas las entrevistas correspondientes.

Con esto, el gobierno vuelve a perder un sercretario regional ministerial, siendo ya 30 los seremi renunciados o removidos en menos de 5 meses de gestíon.

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