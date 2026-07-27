Ucrania ataca a barco iraní y desata nuevo choque: “No está en condiciones de hacerse la víctima”
El país europeo anunció la ofensiva contra el buque, que dejó una víctima fatal. Rusia es el tercer país en discordia
Un nuevo foco de conflicto: el ataque a un barco iraní fue anunciado el domingo por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que dijo que el buque en cuestión era un barco militar que ha sido utilizado para transportar armas de Irán a Rusia.
Esta ofensiva en el mar Caspio provocó la reacción en Teherán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, advirtió este lunes sobre consecuencias “imprevistas”.
“Esta acción de Ucrania fue un acto absolutamente ilegal e injustificado, contrario a la Carta de las Naciones Unidas, así como un peligroso acto de aventurismo que sin duda no quedará sin respuesta por nuestra parte”, dijo Baghaei. Las consecuencias de la acción de Ucrania “serán sin duda imprevistas”, añadió.
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El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, recordó en respuesta a las protestas de su homólogo iraní por el reciente ataque a un barco de la República Islámica que Irán ayuda desde 2022 con armamento a Moscú en la guerra contra Ucrania.
“Irán no está en condiciones de hacerse la víctima, y menos aún de justificar sus amenazas con referencias absurdas a la Carta de Naciones Unidas”, escribió en sus redes sociales Sibiga en referencia al mensaje publicado también en X por el ministro de Exteriores iraní, Abás Aragchi, en el que aseguraba entre otras cosas que el ataque ucraniano a un barco iraní en el mar Caspio le había sido ordenado a Kiev por Israel.
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