Defendió a su madre y a su hermano con un bate: qué se sabe del robo en que murió baleado un joven de 23 años en Huechuraba

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el violento robo que terminó con un joven de 23 años asesinado durante la madrugada de este jueves al interior de su vivienda en la comuna de Huechuraba.

El hecho ocurrió cerca de las 04:00 horas, cuando aproximadamente seis sujetos encapuchados saltaron la reja perimetral y forzaron la puerta principal del domicilio. Los asaltantes llegaron en dos vehículos —un Jeep y un Audi sin placas patentes— y sorprendieron a una mujer y a sus dos hijos mientras dormían.

Una vez dentro de la vivienda, los sujetos amenazaron a la familia con armas de fuego y exigieron la entrega de dinero. En ese momento, el hijo mayor tomó un bate de madera e intentó impedir el asalto.

“El hijo mayor sale en defensa de su madre y de su hermano armado con un bate de béisbol de madera. Ahí es cuando le disparan con un arma de fuego , lo que termina causándole la muerte en el lugar”, explicó el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte.

El hermano menor, de 20 o 21 años, intentó protegerse cerrando la puerta de su habitación. Sin embargo, sufrió lesiones leves durante un forcejeo con los asaltantes. La madre, en tanto, resultó ilesa.

Tras cometer el crimen, los delincuentes escaparon con celulares, joyas y más de $1 millón en efectivo. Luego huyeron en ambos vehículos en dirección a Américo Vespucio y, hasta ahora, permanecen prófugos.

OS9 revisa cámaras para identificar a la banda

La Fiscalía ECOH instruyó diligencias a Labocar y al OS9 de Carabineros. Los peritos trabajaron en la vivienda y examinaron el cuerpo de la víctima con el objetivo de recuperar evidencia balística.

Por su parte, la sección de Muertes Violentas del OS9 se encuentra revisando las cámaras de seguridad, entrevistando a testigos y reconstruyendo la ruta de escape de los responsables.

“Estamos siguiendo pistas que nos puedan llevar hasta los responsables del hecho. La línea investigativa la está desarrollando el OS9 de Carabineros”, indicó el capitán Mario Astroza.

El caso es investigado como un robo con homicidio y, hasta el momento, no se han registrado detenciones.