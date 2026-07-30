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VIDEO. Gala Caldirola y Perla Ilich sorprenden al unirse en inesperada serie familiar junto a sus hijos

Las reconocidas figuras compartirán una faceta poco conocida en una producción que promete momentos emotivos, juegos y varias sorpresas.

Juan Castillo

Gala Caldirola y Perla Ilich sorprenden al unirse en inesperada serie familiar junto a sus hijos

Gala Caldirola, Perla Ilich, Macarena Rojas —conocida como Mommy Planner— y María Ignacia Hinojosa —Guaguatips— se reunieron en un inesperado proyecto digital junto a sus hijos, en el marco de la celebración del Día del Niño.

Las cuatro familias protagonizan “Fanáticos, una casa llena de aventuras”, una serie compuesta por seis capítulos que registra juegos, conversaciones y actividades desarrolladas en una vivienda completamente ambientada con personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

La experiencia fue conducida por Julio Robert, quien acompañó las dinámicas durante toda la jornada.

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Cada habitación fue intervenida con una temática distinta, incluyendo espacios inspirados en Spider-Man, las Princesas de Disney y Stitch. Más allá del despliegue visual, la propuesta buscó mostrar a las protagonistas recuperando juegos de su infancia y compartiéndolos desde una nueva perspectiva con sus hijos.

Caldirola destacó que la jornada le permitió conectar con experiencias que parecían imposibles durante su niñez. “Creo que cualquier niño de mi época habría soñado con vivir algo así. Lo bonito es que, aunque cambien los tiempos, el espíritu sigue siendo el mismo”, señaló.

Por su parte, Perla Ilich relató la emoción de sus hijos al encontrar reunidos a varios de sus personajes favoritos. “Verlos emocionarse con todo lo que encuentran acá realmente no tiene precio”, expresó la creadora de contenido.

Desde una mirada profesional, Mommy Planner y Guaguatips resaltaron los beneficios del juego compartido. “Estas instancias ayudan muchísimo al desarrollo cerebral y social de los niños”, afirmó Rojas, mientras Hinojosa explicó que estas actividades estimulan la imaginación, el aprendizaje y la felicidad.

Los contenidos estarán disponibles en las cuentas de Cinecolor Chile y de cada una de las protagonistas.

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