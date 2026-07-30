;

Captan a dos personas manteniendo relaciones sexuales en oficinas del MOP Biobío: Seremi inició investigación

La cartera afirmó que “rechazamos cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento”.

Ruth Cárcamo

Imagen de la izquierda: extraída de la Seremi del Ministerio de Obras Públicas del Biobío

Imagen de la izquierda: extraída de la Seremi del Ministerio de Obras Públicas del Biobío

La Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región del Biobío se pronunció tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a dos personas manteniendo relaciones sexuales al interior de sus dependencias en Concepción.

En el registro, captado desde un edificio contiguo, se observa a un hombre y una mujer en intimidad sexual. Las imágenes se viralizaron durante las últimas horas y generaron diversas reacciones.

Revisa también

ADN

Frente a la situación, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) emitió una declaración pública en la que informó la apertura de una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

“Como Ministerio rechazamos...”

En el comunicado, la cartera señaló que “tras tomar conocimiento de un registro difundido en redes sociales (...) se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos”.

Asimismo, afirmó que “como Ministerio rechazamos cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”.

En esa línea, agregó que “se ha instruido una investigación administrativa con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer las eventuales responsabilidades que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente”.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad