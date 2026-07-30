Captan a dos personas manteniendo relaciones sexuales en oficinas del MOP Biobío: Seremi inició investigación

Imagen de la izquierda: extraída de la Seremi del Ministerio de Obras Públicas del Biobío

La Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región del Biobío se pronunció tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a dos personas manteniendo relaciones sexuales al interior de sus dependencias en Concepción.

En el registro, captado desde un edificio contiguo, se observa a un hombre y una mujer en intimidad sexual . Las imágenes se viralizaron durante las últimas horas y generaron diversas reacciones.

Frente a la situación, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) emitió una declaración pública en la que informó la apertura de una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

“Como Ministerio rechazamos...”

En el comunicado, la cartera señaló que “tras tomar conocimiento de un registro difundido en redes sociales (...) se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos”.

Asimismo, afirmó que “como Ministerio rechazamos cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”.

En esa línea, agregó que “se ha instruido una investigación administrativa con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer las eventuales responsabilidades que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente”.