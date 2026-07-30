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Director deportivo de Curicó Unido es internado de urgencia por problemas médicos

Según información de ADN Deportes, Carlos Bechtholdt debió ser intervenido quirúrgicamente producto de una apendicitis.

Carlos Madariaga

Director deportivo de Curicó Unido es internado de urgencia por problemas médicos

Director deportivo de Curicó Unido es internado de urgencia por problemas médicos / Instagram @golazoscuri

En Curicó Unido se encendieron las alarmas durante las últimas horas, pero no precisamente por problemas deportivos.

Esto producto de serios problemas médicos que afectaron a su director deportivo, Carlos Bechtholdt.

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El exjugador del cuadro albirrojo, quien desde noviembre del año pasado afronta su segundo período en dicho cargo en el club, debió ser ingresado de urgencia ayer miércoles en el hospital de Curicó.

Según información de ADN Deportes, Carlos Bechtholdt debió ser intervenido a través de un procedimiento laparoscópico producto de una apendicitis.

Afortunadamente, la operación al “Cachi” se produjo en la misma jornada y ya se encuentra en proceso de recuperación. Se espera que pueda ser dado de alta en las próximas horas.

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