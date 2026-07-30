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Squella insiste en abrir parte de Codelco a privados: “No han entregado un solo argumento para descartarlo”

El presidente del Partido Republicano cuestionó las críticas contra su propuesta y advirtió que la minera estatal necesita cambios “sustantivos y radicales” para mantener sus aportes al país.

Cristóbal Álvarez

Presidente del Partido Republicano, Arturo Squella

Presidente del Partido Republicano, Arturo Squella / VICTOR HUENANTE GALAZ

Durante la mañana de este jueves, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió su polémica propuesta de abrir parte de la propiedad de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) a inversionistas privados, idea que no tuvo una buena recepción entre representantes de Chile Vamos.

El dirigente explicó que su objetivo era instalar una discusión sobre la situación financiera de la cuprífera estatal. Al respecto, señaló que “lo que pretendíamos era generar un debate, y veo que se produjo plenamente”.

Squella aseguró que la controversia permitió identificar un diagnóstico compartido entre los distintos sectores políticos. En ese sentido, sostuvo que “nadie ha puesto en duda que existe un problema profundo en la administración financiera de Codelco”.

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El presidente de Republicanos también cuestionó a quienes rechazaron la propuesta por motivos ideológicos o por su apego al carácter estatal de la empresa.

Según afirmó, algunas personas respondieron de manera “visceral”, pero “no han entregado un solo argumento para descartar la posibilidad de que una parte de la propiedad pueda quedar en manos de privados interesados en ingresar a la empresa”.

Conversó con Quiroz

En medio de la discusión, Squella reveló que conversó con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien le explicó por qué el Gobierno no contempla modificar la propiedad de Codelco.

Sobre esa conversación, el dirigente indicó que “comprendo sus razones y las aceptamos sin ninguna duda”, aunque precisó que también pudieron profundizar en las dificultades económicas que enfrenta la compañía.

“Si no se realizan cambios sustantivos y radicales —una ‘cirugía mayor’, como señaló el economista Edwards—, en 15 o 20 años más no contaremos anualmente con ese cheque tan necesario para Chile”, cerró.

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