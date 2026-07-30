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VIDEO. Brutal caso de maltrato contra adultas mayores sacude Argentina: cuidador agredió a dos abuelitas

Cámaras de seguridad registraron episodios de violencia física y verbal contra dos residentes. El trabajador fue despedido y quedó imputado por lesiones graves.

Juan Castillo

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Un grave caso de presunto maltrato conmociona a Mar del Plata, Argentina, luego de que las cámaras de seguridad de un hogar geriátrico registraran a un cuidador agrediendo física y verbalmente a dos adultas mayores que se encontraban bajo su responsabilidad.

Según consigna Clarín, los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes en el Hogar David, ubicado en la intersección de Deán Funes y Rivadavia.

Tras revisar las imágenes, la administración del establecimiento denunció al trabajador, identificado como Nicolás Gastón Cichero, y resolvió desvincularlo de sus funciones.

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En una de las grabaciones, el cuidador aparece intentando acostar de manera brusca a una mujer, mientras la amenaza y le dirige insultos. “Déjanos de molestar. Morite de una vez por todas”, se escucha en el registro..

Las cámaras también captaron el momento en que el acusado cubrió durante varios segundos la cabeza de la residente con una prenda. Minutos antes, había golpeado en la boca con una cuchara metálica a otra adulta mayor mientras intentaba alimentarla. “Abrí la boca”, le exigió antes de la agresión, tras la cual la mujer comenzó a llorar y habría perdido piezas dentales.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien inicialmente investigó los hechos como lesiones leves. Sin embargo, tras conocer la gravedad de las heridas y revisar los antecedentes, modificó la calificación e imputó al cuidador por lesiones graves.

Las diligencias buscan determinar la responsabilidad penal del acusado y establecer si existieron otros episodios de violencia dentro de la residencia. La investigación continúa abierta y la imputación no implica una condena definitiva.

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