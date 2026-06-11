Presidente Kast firma proyecto de ley de responsabilidad parental: “Poner límites es de sentido común”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, asistió este jueves a las dependencias de la Municipalidad de Independencia para proceder con la firma del proyecto de ley que tiene por objetivo fortalecer la responsabilidad parental. La propuesta legal busca robustecer las facultades de orientación, formación y vigilancia a cargo de los padres, madres y tutores, además de aplicar penalizaciones cuando se detecten omisiones en dicho rol.

Según los informes emitidos por la Presidencia, el texto responde a la inquietud social frente a los hechos delictivos y de violencia ejecutados por menores de 18 años. Para contener esta situación, el articulado dispone un enfoque de intervención temprana y preventivo que impida el agravamiento de las crisis familiares, resguardando bajo cualquier circunstancia el interés superior del niño conforme a la realidad de cada hogar.

En el plano sancionatorio, la normativa endurece los castigos ante la desatención severa y reiterada de las obligaciones de crianza. Las medidas contemplan la aplicación de multas económicas, la privación de derechos sucesorios, la suspensión o caducidad de la patria potestad y la extinción del derecho a exigir pensiones alimenticias. Asimismo, se estipula la creación de un mecanismo judicial expedito en los tribunales de familia para resolver situaciones de riesgo de forma oportuna y facilitar el cobro de indemnizaciones a los afectados por desmanes de menores.

Emplazamiento a apoderados por actos estudiantiles

Durante la actividad oficial, el Mandatario precisó que la iniciativa no pretende reemplazar las funciones educativas del núcleo familiar ni transformarse en un castigo generalizado para los hogares, sino proveer herramientas estatales de apoyo. No obstante, Kast adelantó que el proyecto enfrentará una compleja discusión parlamentaria, remarcando la necesidad de instaurar conciencia sobre las implicancias legales que tienen las acciones de los hijos para sus responsables directos.

En su alocución, el Jefe de Estado vinculó directamente la propuesta legal con las protestas y destrozos en recintos educativos. El Presidente señaló de manera explícita que, en casos de detenciones por destrucción de propiedad pública, los padres deberán responder, argumentando que el sistema debe advertir a los adultos si sus pupilos se encuentran manifestándose en la vía pública en lugar de asistir a clases.