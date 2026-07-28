Walker insiste en incluir fondos para Coquimbo en megarreforma: “No puede haber ley de reconstrucción sin estos recursos”
El senador anunció una reunión con el ministro Jorge Quiroz para impulsar un veto aditivo que permita financiar las obras tras los daños provocados por el temporal.
El senador Matías Walker (IND) reiteró su llamado al Gobierno para que incorpore recursos destinados a la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco en la megarreforma.
La petición surge luego de que el Ejecutivo descartara incluir ese financiamiento pese a las solicitudes de parlamentarios y alcaldes de la zona tras los daños ocasionados por el último temporal.
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“No puede haber ley de reconstrucción sin garantizar los recursos para la reconstrucción de nuestra región de Coquimbo y la provincia del Huasco. El propio ministro de Obras Públicas ha hablado de 700 millones de dólares. Coincide con la cifra que hemos trabajado con los alcaldes”, sostuvo el legislador.
Buscarán destrabar el financiamiento
Matías Walker anunció además que los representantes de la zona volverán a reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para insistir en la incorporación de estos recursos mediante un “veto aditivo”, fórmula que han impulsado.
“Vamos a tener una reunión con el ministro Jorge Quiroz. Tiene que garantizarse ese recurso, no a nosotros los parlamentarios, a los habitantes de la región, para restaurar la conectividad como en la Caleta de Peñuelas”, enfatizó.
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