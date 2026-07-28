Walker insiste en incluir fondos para Coquimbo en megarreforma: “No puede haber ley de reconstrucción sin estos recursos”

El senador Matías Walker (IND) reiteró su llamado al Gobierno para que incorpore recursos destinados a la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco en la megarreforma.

La petición surge luego de que el Ejecutivo descartara incluir ese financiamiento pese a las solicitudes de parlamentarios y alcaldes de la zona tras los daños ocasionados por el último temporal.

“No puede haber ley de reconstrucción sin garantizar los recursos para la reconstrucción de nuestra región de Coquimbo y la provincia del Huasco. El propio ministro de Obras Públicas ha hablado de 700 millones de dólares . Coincide con la cifra que hemos trabajado con los alcaldes”, sostuvo el legislador.

Buscarán destrabar el financiamiento

Matías Walker anunció además que los representantes de la zona volverán a reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para insistir en la incorporación de estos recursos mediante un “veto aditivo”, fórmula que han impulsado.