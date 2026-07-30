Tres encerronas en menos de una hora alertan a Santiago: PDI investiga posible conexión

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga una posible relación entre tres hechos delictuales ocurridos con menos de una hora de diferencia en las comunas de Peñalolén, Ñuñoa y La Cisterna.

En dos de los casos, los delincuentes lograron sustraer los vehículos de las víctimas, mientras que el tercer ataque fue frustrado.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de que los episodios hayan sido cometidos por el mismo grupo, los investigadores analizan similitudes en la cantidad de involucrados, el método utilizado y los automóviles en los que se movilizaban.

Dos vehículos robados y una encerrona frustrada

El primer ataque ocurrió cerca de las 22:30 horas del miércoles, en Villa Parque de Vespucio Sur, en Peñalolén. Una mujer ingresaba su automóvil al estacionamiento de su vivienda cuando llegó un sedán gris, desde el cual descendieron al menos cuatro individuos. La víctima fue intimidada, golpeada y despojada de su vehículo, que aún no ha sido recuperado.

Minutos más tarde, en la intersección de Echeñique con Ossa, en Ñuñoa, otra conductora fue abordada por aproximadamente seis encapuchados que portaban aparentes armas de fuego. Los sujetos escaparon hacia el sur por Américo Vespucio en un automóvil blanco, cuyas características serían similares a las del vehículo robado previamente en Peñalolén.

El tercer hecho ocurrió alrededor de las 23:40 horas en La Cisterna. Según la denuncia de vecinos, un automóvil blanco bloqueó el paso de una conductora y desde su interior descendieron al menos tres personas, una de ellas portando un objeto similar a un arma larga. Las víctimas consiguieron retroceder y escapar antes de que se concretara el robo.

La PDI mantiene diligencias para revisar cámaras de seguridad, reconstruir las rutas de escape e identificar a los responsables. Las pesquisas deberán establecer si se trató de una seguidilla protagonizada por el mismo grupo o de delitos independientes cometidos durante una franja horaria similar.