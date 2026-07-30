;

Tres encerronas en menos de una hora alertan a Santiago: PDI investiga posible conexión

Dos conductoras sufrieron el robo de sus vehículos y una tercera logró escapar de un intento de encerrona. Los ataques ocurrieron en Peñalolén, Ñuñoa y La Cisterna.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga una posible relación entre tres hechos delictuales ocurridos con menos de una hora de diferencia en las comunas de Peñalolén, Ñuñoa y La Cisterna.

En dos de los casos, los delincuentes lograron sustraer los vehículos de las víctimas, mientras que el tercer ataque fue frustrado.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de que los episodios hayan sido cometidos por el mismo grupo, los investigadores analizan similitudes en la cantidad de involucrados, el método utilizado y los automóviles en los que se movilizaban.

Revisa también:

ADN

Dos vehículos robados y una encerrona frustrada

El primer ataque ocurrió cerca de las 22:30 horas del miércoles, en Villa Parque de Vespucio Sur, en Peñalolén. Una mujer ingresaba su automóvil al estacionamiento de su vivienda cuando llegó un sedán gris, desde el cual descendieron al menos cuatro individuos. La víctima fue intimidada, golpeada y despojada de su vehículo, que aún no ha sido recuperado.

Minutos más tarde, en la intersección de Echeñique con Ossa, en Ñuñoa, otra conductora fue abordada por aproximadamente seis encapuchados que portaban aparentes armas de fuego. Los sujetos escaparon hacia el sur por Américo Vespucio en un automóvil blanco, cuyas características serían similares a las del vehículo robado previamente en Peñalolén.

El tercer hecho ocurrió alrededor de las 23:40 horas en La Cisterna. Según la denuncia de vecinos, un automóvil blanco bloqueó el paso de una conductora y desde su interior descendieron al menos tres personas, una de ellas portando un objeto similar a un arma larga. Las víctimas consiguieron retroceder y escapar antes de que se concretara el robo.

La PDI mantiene diligencias para revisar cámaras de seguridad, reconstruir las rutas de escape e identificar a los responsables. Las pesquisas deberán establecer si se trató de una seguidilla protagonizada por el mismo grupo o de delitos independientes cometidos durante una franja horaria similar.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad