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Anuncian nuevas lluvias para el norte de Chile: conoce las regiones y a qué hora comienza a llover

Conoce el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de julio.

Nicolás Lara Córdova

Anuncian nuevas lluvias para el norte de Chile: conoce las regiones y a qué hora comienza a llover

Hace poco más de dos semanas, las regiones de Coquimbo y Atacama fueron dos de las más afectadas por las intensas lluvias que cayeron sobre gran parte del país, provocando graves daños en ambas zonas.

Ahora, durante esta semana, las comunas afectadas se preparan para recibir un nuevo sistema frontal en medio del proceso de reconstrucción. Según los pronósticos, en algunos sectores del Norte Chico podrían caer hasta 30 milímetros de lluvia.

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¿Cuándo y a qué hora está pronosticada la lluvia para el norte de Chile?

De acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones comenzarán durante la madrugada de este viernes en las regiones de Coquimbo y Atacama.

Las lluvias se extenderán desde Los Vilos, en el extremo sur de la Región de Coquimbo, hasta Chañaral, en la costa norte de la Región de Atacama.

Además, según el pronóstico del tiempo, las precipitaciones también llegarán a la Región de Antofagasta, afectando principalmente al sector costero.

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