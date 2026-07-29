“Es ilógico que piense en ayudar a los demás...”: madre de Mayerson Zapata critica duramente a Fran Maira

A finales de febrero, Fran Maira protagonizó un grave accidente de tránsito al atropellar a un motociclista.

Luego de pasar varios meses internado, Mayerson Zapata finalmente fue dado de alta, pero hoy enfrenta un nuevo y complejo desafío: su proceso de rehabilitación.

Este miércoles 29 de julio, su madre, María Zapata, conversó con el programa Hay que decirlo de Canal 13, donde criticó duramente a Fran Maira.

“Para ella, que está buscando a las personas que le pegaron y está ofreciendo recompensa. ¿Por qué no empieza ella por ayudar al que dejó en una cama y atropelló? Ya pasaron cinco meses y no se ha puesto en los zapatos de Mayerson para ayudarle”, comentó.

“Es ilógico que piense en ayudar a los demás o buscar ayuda para ella, cuando a la persona que atropelló ni siquiera se ha dignado a darle 10 pesos o decir: ‘Voy a conocer a Mayerson, al joven que atropellé, y ver cómo puedo ayudarlo’. Eso no lo ha hecho. Me parece absurdo”, agregó María Zapata.

Durante la conversación, la madre de Mayerson continuó criticando la falta de apoyo por parte de Fran Maira. Además, aseguró que la creadora de contenido sí ha ayudado a otras personas, pero no a su hijo.

“Primero pide ayuda para alguien que está enfermo, y está bien, pero ¿por qué no se digna primero a responsabilizarse de lo que ella hizo?”, cuestionó.

“Me parece horrible, me parece feo que haga eso cuando Mayerson en este momento necesita ayuda y ella no se la ha dado. Con el papá de Fran Maira no tenemos nada que ver, porque él no fue quien atropelló a Mayerson”, explicó la madre del joven de 24 años.

Finalmente, María Zapata comentó que solo ha visto a Fran Maira por televisión y que nunca se ha comunicado con ellos para ofrecerles ayuda.