Incendio en Curauma golpea al Team Chile de Remo y Canotaje: fuego consumió galpones con botes en su interior

En horas de la mañana de este sábado, un incendio afectó gravemente las instalaciones del Team Chile de Remo y Canotaje ubicadas en la laguna La Luz de Curauma, en la región de Valparaíso.

Según informó Canal 74 de Valparaíso, el siniestro consumió tres galpones donde se almacenaban implementos y embarcaciones que utilizan los seleccionados chilenos de ambas especialidades.

Producto de las llamas, varios botes resultaron dañados, entre ellos, botes utilizados por las mellizas Abraham, las máximas exponentes del remo chileno en la actualidad.

A través de un comunicado oficial, el Comité Olímpico de Chile (COCH) señaló que el incendio destruyó “la totalidad de los botes y palas de los seleccionados del Team Chile de Remo y Canotaje. Afortunadamente, no debemos lamentar daños humanos. Las causas del incendio están siendo investigadas”.

“Desde el punto de vista deportivo, hemos contactado a las autoridades de gobierno para solicitar su colaboración en la búsqueda de soluciones, y que esta situación no afecte la planificación deportiva de nuestros atletas”, agregaron desde el COCH.