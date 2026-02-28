;

Incendio en Curauma golpea al Team Chile de Remo y Canotaje: fuego consumió galpones con botes en su interior

El siniestro destruyó tres galpones donde se almacenaban implementos y embarcaciones que utilizan los seleccionados chilenos de ambas especialidades.

Daniel Ramírez

Incendio en Curauma golpea al Team Chile de Remo y Canotaje: fuego consumió galpones con botes en su interior

En horas de la mañana de este sábado, un incendio afectó gravemente las instalaciones del Team Chile de Remo y Canotaje ubicadas en la laguna La Luz de Curauma, en la región de Valparaíso.

Según informó Canal 74 de Valparaíso, el siniestro consumió tres galpones donde se almacenaban implementos y embarcaciones que utilizan los seleccionados chilenos de ambas especialidades.

Producto de las llamas, varios botes resultaron dañados, entre ellos, botes utilizados por las mellizas Abraham, las máximas exponentes del remo chileno en la actualidad.

A través de un comunicado oficial, el Comité Olímpico de Chile (COCH) señaló que el incendio destruyó “la totalidad de los botes y palas de los seleccionados del Team Chile de Remo y Canotaje. Afortunadamente, no debemos lamentar daños humanos. Las causas del incendio están siendo investigadas”.

“Desde el punto de vista deportivo, hemos contactado a las autoridades de gobierno para solicitar su colaboración en la búsqueda de soluciones, y que esta situación no afecte la planificación deportiva de nuestros atletas”, agregaron desde el COCH.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad