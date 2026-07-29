Lo encerraron, golpearon y extorsionaron: dos mujeres secuestraron a un hombre durante casi 24 horas en Puerto Montt

Cerca de 24 horas permaneció secuestrado y bajo constantes agresiones un hombre en Puerto Montt, mientras sus captores exigían dinero a su familia a cambio de dejarlo en libertad.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima fue retenida en un domicilio entre la tarde del sábado 25 y el domingo 26 de julio. En el lugar habría sido golpeada por dos mujeres y otras personas que todavía no han sido identificadas.

Durante el encierro, las imputadas se comunicaron con las hermanas del afectado para exigirles que reunieran dinero. Según los antecedentes presentados ante el tribunal, el monto correspondía a supuestas deudas por arrendamiento y otros préstamos.

La investigación fue encabezada por la Fiscalía Local de Puerto Montt, con apoyo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y del OS-9 de Carabineros de Los Lagos. Las diligencias permitieron localizar la vivienda durante la tarde del domingo, rescatar a la víctima y detener a las dos sospechosas.

“Gracias a esta coordinación fue posible ubicar el inmueble en el cual se encontraba retenida la víctima y concretar la detención de estas dos mujeres”, explicó la fiscal jefa de Puerto Montt, Myriam Pérez.

Ambas detenidas, adultas y de nacionalidad chilena, fueron formalizadas por el delito de secuestro extorsivo. Aunque inicialmente el tribunal decretó prisión preventiva para una de ellas y arresto domiciliario para la segunda, la Fiscalía apeló verbalmente y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ordenó que las dos permanecieran privadas de libertad.

El tribunal estableció un plazo de 100 días de investigación, periodo en el que se buscará identificar a las demás personas involucradas y esclarecer completamente las circunstancias del secuestro.