;

Lo encerraron, golpearon y extorsionaron: dos mujeres secuestraron a un hombre durante casi 24 horas en Puerto Montt

La víctima permaneció encerrada contra su voluntad en una vivienda, mientras sus captores contactaban a sus hermanas para exigir el pago de supuestas deudas. Dos mujeres quedaron en prisión preventiva.

Cristóbal Álvarez

Getty Images

Getty Images

Cerca de 24 horas permaneció secuestrado y bajo constantes agresiones un hombre en Puerto Montt, mientras sus captores exigían dinero a su familia a cambio de dejarlo en libertad.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima fue retenida en un domicilio entre la tarde del sábado 25 y el domingo 26 de julio. En el lugar habría sido golpeada por dos mujeres y otras personas que todavía no han sido identificadas.

Durante el encierro, las imputadas se comunicaron con las hermanas del afectado para exigirles que reunieran dinero. Según los antecedentes presentados ante el tribunal, el monto correspondía a supuestas deudas por arrendamiento y otros préstamos.

La investigación fue encabezada por la Fiscalía Local de Puerto Montt, con apoyo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y del OS-9 de Carabineros de Los Lagos. Las diligencias permitieron localizar la vivienda durante la tarde del domingo, rescatar a la víctima y detener a las dos sospechosas.

“Gracias a esta coordinación fue posible ubicar el inmueble en el cual se encontraba retenida la víctima y concretar la detención de estas dos mujeres”, explicó la fiscal jefa de Puerto Montt, Myriam Pérez.

Ambas detenidas, adultas y de nacionalidad chilena, fueron formalizadas por el delito de secuestro extorsivo. Aunque inicialmente el tribunal decretó prisión preventiva para una de ellas y arresto domiciliario para la segunda, la Fiscalía apeló verbalmente y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ordenó que las dos permanecieran privadas de libertad.

El tribunal estableció un plazo de 100 días de investigación, periodo en el que se buscará identificar a las demás personas involucradas y esclarecer completamente las circunstancias del secuestro.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad