“No es bienvenido”: alcalde Mamdani pide arrestar a Netanyahu si viaja a Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al Gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida en 2024 por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La solicitud surge ante la eventual visita que Netanyahu –investigado por el TPI por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza– realizaría en septiembre a Nueva York para asistir, como es habitual, a la Asamblea General de la ONU.

Benjamín Netanyahu | Getty Images Ampliar

“Netanyahu no es bienvenido”, dijo el político demócrata en un video publicado en su cuenta de la red social X. “Debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes”, agregó.

“Es un criminal de guerra”

Asimismo, Mamdani responsabilizó a Netanyahu por la muerte de más de 73.000 personas, los ataques contra hospitales y el bloqueo de la ayuda humanitaria hacia Gaza. “Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra y responsable del espantoso genocidio del pueblo palestino”, expresó.

No obstante, asumió que es “evidente” que no tiene la autoridad legal independiente para hacer cumplir la orden de arresto. Sin embargo, añade, “el Gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan al TPI y ejecuten esta orden”.

Trump descarta un eventual arresto

Previamente, Zohran Mamdani había adelantado a The New York Times que mantenía “conversaciones activas” con los servicios jurídicos del Ayuntamiento sobre este asunto.

Días después, el presidente Donald Trump aseguró que Netanyahu “no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia”, mientras permanezca en Estados Unidos. Cabe recordar que el país no forma parte del TPI y, por lo tanto, no reconoce su competencia para investigar delitos.