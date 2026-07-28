Activan protocolo sanitario en Talcahuano por tripulante vietnamita con fiebre hemorrágica

La autoridad sanitaria del Biobío activó un protocolo internacional en el Hospital Las Higueras de Talcahuano por un ciudadano vietnamita de 29 años que presentó un cuadro compatible con fiebre hemorrágica.

El paciente es tripulante de una embarcación con bandera de Singapur que recaló en la zona durante la jornada anterior.

Actualmente permanece bajo aislamiento, mientras los equipos médicos desarrollan exámenes y una investigación clínica y epidemiológica para establecer qué enfermedad presenta.

Tripulación permanece en cuarentena preventiva

La seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas Salfate, explicó que “anoche se trasladó a un centro asistencial de Talcahuano a una persona de nacionalidad vietnamita con un cuadro compatible con fiebre hemorrágica”.

La autoridad enfatizó que todavía no existe un diagnóstico confirmado. “Se trata de un caso en estudio, ya que hay varias enfermedades que causan fiebre hemorrágica”, precisó.

Hasta el momento, no se han detectado otros tripulantes con síntomas. Como medida de precaución, “la embarcación se encuentra a la gira y la tripulación en cuarentena”, informó la seremi.

Los equipos sanitarios mantienen el seguimiento del caso y deberán determinar tanto el agente causante del cuadro como las eventuales medidas adicionales de vigilancia y control.

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