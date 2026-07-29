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Grupo de clubes busca que Jorge Uauy sea candidato a la presidencia de la ANFP

Según información de ADN Deportes, el presidente de Palestino suma adeptos con tal de suceder a Pablo Milad en el cargo.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Grupo de clubes busca que Jorge Uauy sea candidato a la presidencia de la ANFP

Grupo de clubes busca que Jorge Uauy sea candidato a la presidencia de la ANFP / Cristobal Escobar/AgenciaUno

En un escenario donde la selección chilena todavía no tiene entrenador oficial y con la aprobación de la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, noviembre asoma como un mes clave.

Esto considerando que para entonces se espera que haya elecciones en Quilin 5635 para escoger al sucesor de Pablo Milad en el cargo.

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Todo tomando en cuenta que aquella definición será la que posteriormente derivaría en la confección del directorio de la Federación de Fútbol de Chile, con un liderazgo aparte, cuestión inédita en el desarrollo del balompié nacional.

En cuanto a la ANFP, según información de ADN Deportes, ya hay avances por parte de un grupo de clubes para convencer al mandamás de Palestino, Jorge Uauy, de postularse.

Ha habido conversaciones con el dirigente para zanjar su candidatura en la primera semana de agosto, fecha en que se estima se resolverá el día en que se realizarán las elecciones de la ANFP.

Jorge Uauy está interesado en dicha opción, más allá de que públicamente no lo haya explicitado, apuntando a no repetir la experiencia de 2018, cuando ganó en cuatro vueltas sin alcanzar la mayoría y que a la quinta le significó perder la elección ante Sebastián Moreno.

Una opción alternativa, si el presidente de Palestino no se convence, es el exmandamás de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, quien ha planteado que para el máximo cargo de la ANFP, el rol de presidente debería ser un cargo remunerado.

¿Y la Federación de Fútbol de Chile?

A la espera de que se resuelva también el plazo para las elecciones en aquel organismo, ya separado de la ANFP, también las piezas se mueven.

Según información de ADN Deportes, una opción para liderar dicha orgánica es la de Fernando Awad, con el respaldo del presidente de ANFA, Justo Álvarez.

Otra chance, con la venia de Álvarez, es la del exdirector de la ANFP Juan Carlos Silva, quien no vería con malos ojos comandar la Federación de Fútbol de Chile.

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