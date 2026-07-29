Caso Factop: condenan a Álvaro Jalaff a cinco años de libertad vigilada y multas por más de $700 millones / VICTOR HUENANTE

El empresario Álvaro Jalaff fue condenado este miércoles a cinco años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, tras someterse a un juicio abreviado en el marco del caso Factop.

Junto con la pena, el tribunal ordenó el pago de multas que superan los $700 millones. De ese total, cerca de $220 millones corresponden a los delitos de cohecho y soborno, mientras que otros $500 millones fueron impuestos por infracciones tributarias.

La investigación estableció que Jalaff tuvo participación en diversas maniobras fraudulentas vinculadas a Factop, entre ellas estafas que afectaron a inversionistas que entregaron recursos a la empresa.

Además, fue condenado como cómplice en el fraude a un fondo de inversión inglés, así como por infracciones a la Ley de Mercado de Valores y administración desleal.

El empresario también fue responsabilizado por ocultar ingresos para reducir el pago de impuestos y por utilizar recursos de la sociedad Parque Capital en beneficio propio. Según el Ministerio Público, parte de esos fondos fueron destinados al pago de un funcionario público, configurando el delito de cohecho.

Jalaff también fue vinculado a la arista Factop del denominado caso Audios, luego de reconocer el pago de 10 mil UF al abogado Luis Hermosilla para destrabar el proyecto inmobiliario Parque Capital.

Tras conocerse la sentencia, el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, destacó que el empresario prestó una colaboración relevante durante la investigación, aportando antecedentes considerados importantes para esclarecer los hechos.

Además, explicó que su participación en los delitos fue distinta según cada caso, actuando como autor o cómplice.

Hans Scott Ampliar

Defensa de Jalaff

Desde la defensa del condenados, señalan que el resultado del juicio "representa un giro significativo en la posición inicial del Ministerio Público, que buscó vincular a Alvaro Jalaff con la trama principal del caso Audios" y agregan que “tras ponderar tuvo una menor participación en los hechos investigados, que colaboró eficazmente y que querellantes se desistieron de sus acciones legales, la Fiscalía decidió ofrecer esta salida alternativa.De esta manera, el propio Ministerio Público excluyó a Jalaff de los principales hechos asociados al esquema de defraudación que constituye el núcleo del caso Audio”.

Para la defensa, el acuerdo con la fiscalía y la decisión del tribunal reflejan el propio avance del proceso: el tiempo transcurrido permitió acotar con mayor precisión un nivel de participación menor al que se le atribuyó inicialmente.

“El desarrollo de esta extensa investigación permitió precisar y acotar la participación de Alvaro Jalaff en los hechos que efectivamente le conciernen. La resolución de hoy refleja ese reconocimiento por parte de la Fiscalía y el tribunal”, dijo su abogado defensor, Hugo Rivera.

“Tras verse obligado a desprenderse de Grupo Patio y vivir un proceso que alteró profundamente su rutina familiar, Alvaro Jalaff se encuentra hoy en posición de retomar sus actividades profesionales, incluyendo sus proyectos en el ámbito de los negocios y las asesorías inmobiliarias, y de recuperar la normalidad que todo proceso de esta naturaleza inevitablemente afecta”, concluyó Rivera.