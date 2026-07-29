La Universidad Católica se llevó el primer susto de la segunda rueda recién arrancándola. Empataron 3-3 ante Deportes La Serena en el Claro Arena, después de estar 2-0 arriba hasta el minuto 76.

Esta igualdad, sumada a un nuevo triunfo de Colo Colo, prácticamente los saca de la carrera por el título, algo que saben puertas adentros del plantel, tal como lo dice Branco Ampuero.

En la conferencia de prensa previa a enfrentar a Deportes Concepción, el defensor se refirió a los puntos que dejaron pasar antes los granates y a cómo ya ven de lejos la idea de luchar por el campeonato.

“Después de ir 2-0 arriba en el marcador, creo que terminar empatándolo de la forma que se dio y con la expectativa que teníamos de arrancar en esta segunda parte del torneo, fue lamentable”, comenzó diciendo el zaguero.

Sobre la lejanía que tienen con el “Cacique” con la mitad de la Liga de Primera ya disputada, señaló: “Independiente de lo que se pueda generar en cuanto a pelear el torneo, lo que buscamos cada semana es ganar y después ver para que está alcanzando. Creo que sería imprudente hablar de un campeonato si no somos capaces de sumar de a tres. El primer desafío es volver al triunfo contra Deportes Concepción”.

“Colo Colo ha sacado una diferencia amplia y, del segundo al sexto o séptimo, hay muy poco margen de puntos. El objetivo es claro, no hay que dejar pasar más puntos”, cerró Ampuero.