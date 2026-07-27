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Entrevista a Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) - ADN Hoy

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, defendió en conversación con ADN Hoy el acuerdo alcanzado con el Gobierno por los cambios al Fondo Común Municipal incluidos en la megarreforma.

La fórmula busca compensar a los municipios por los ingresos que dejarían de recibir debido a la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores.

La negociación ha sido cuestionada por alcaldes, principalmente de oposición, quienes acusan que el pacto se cerró con rapidez y sin mantener la focalización acordada inicialmente.

Además, advierten que financiar la compensación mediante impuestos generales podría profundizar las diferencias entre comunas, al permitir que habitantes de sectores de menores recursos aporten indirectamente a municipios con mayores ingresos.

Alessandri asegura que no existió espacio para mantener la focalización

El jefe comunal sostuvo que el Gobierno rechazó desde el comienzo limitar el beneficio según criterios socioeconómicos. “Nunca hubo una posibilidad de avanzar el 100% de la compensación y una fórmula más mixta en el caso de la focalización”, afirmó.

Ante ese escenario, explicó que debían optar entre abandonar completamente la negociación o continuar buscando garantías para los presupuestos municipales.

Respecto de la votación realizada de forma telemática, Alessandri reconoció que el directorio debió resolver con poco margen, pero aseguró que la propuesta fue explicada y sometida a decisión. “Nos hubiese encantado tener más tiempo, y llevábamos meses trabajando esto”, indicó, agregando que el resultado asegura el 100% de los recursos del Fondo Común Municipal y de los ingresos propios que las comunas dejarían de percibir.

Alessandri también cuestionó el tono utilizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la discusión pública del acuerdo. “Efectivamente, los dichos del ministro Quiroz no nos ayudan mucho”, afirmó, aunque reconoció que en los últimos meses existió un cambio en la relación con el Ejecutivo.

“Empezamos muy mal, después hubo un diálogo, seguimos con diálogo y hemos logrado la propuesta de que el municipalismo no pague la cuenta”, aseveró.

Fórmula de compensación

El alcalde resumió la fórmula de compensación señalando que cada municipio recibirá exactamente aquello que pierda. “Si pierde uno, se le devuelve uno; si pierde diez, se le devuelve diez; si pierde cien, se le devuelve cien”, enfatizó.

A su juicio, se trata de “un muy buen acuerdo para que ninguna municipalidad pierda”.

Frente a las advertencias de algunos alcaldes que evalúan abandonar la asociación, Alessandri afirmó que seguirá disponible para dialogar. “Entiendo las críticas, entiendo que digan ciertas cosas, pero todo conmigo se puede conversar”, manifestó, insistiendo en que su prioridad es representar a las 345 municipalidades y evitar que estas financien el costo de la reforma.