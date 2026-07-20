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Frente Amplio posterga elecciones internas por emergencia tras sistema frontal que afecta al país

La colectividad priorizó apoyo territorial ante el temporal y fijó una nueva fecha para definir a su conducción de los próximos años.

Martín Neut

Frente Amplio

Frente Amplio / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Frente Amplio resolvió postergar sus elecciones internas debido a la emergencia generada por el sistema frontal que afecta a diez regiones del país. El proceso, inicialmente programado para el 8 y 9 de agosto, quedó reagendado para el sábado 15 y domingo 16 de agosto.

La dirección nacional de la colectividad informó además la suspensión de todas las actividades de propaganda interna hasta el viernes 24 de julio, argumentando que las condiciones actuales requieren priorizar la respuesta ante la emergencia.

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Hoy nuestro deber es responder a la emergencia que vive el país”, señalaron desde el partido, llamando a las candidaturas a “no realizar propaganda hasta que se reanude la campaña y seguir todas las indicaciones del instructivo que emitirá el Tribunal Supremo”.

Reevaluará la decisión

En su comunicado, el Frente Amplio también pidió a su militancia resguardar su seguridad, seguir las recomendaciones de los organismos técnicos y colaborar con las comunidades afectadas, en coordinación con municipios y servicios públicos.

La colectividad indicó que reevaluará la decisión durante esta semana, dependiendo de la evolución del sistema frontal.

Los comicios definirán la nueva directiva nacional del partido para los próximos dos años, en una disputa que enfrenta a la lista encabezada por la actual presidenta Constanza Martínez y la liderada por la diputada Gael Yeomans.

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