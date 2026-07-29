Ex ADN Deportes es confirmado como participante en “Fiebre de Canto”: conoce a los nuevos integrantes

Este miércoles,Chilevisión dio a conocer a dos nuevos integrantes que participarán en “Fiebre de Canto”, el programa de concursos que reemplazará a Fiebre de Baile en las pantallas de la señal televisiva.

Uno de los nombres revelados es el periodista deportivo y ex integrante del equipo de ADN Deportes, Juan Vera Valdés, quien buscará sorprender al jurado y al público con su talento para el canto.

El oriundo de San Antonio no es el único confirmado en esta oportunidad, ya que también se sumará a este programa la actriz Daniela Nicolás, quien fue elegida como Miss Universo Chile en 2020.

Estos dos nuevos confirmados se suman a los once participantes que ya han sido revelados hasta la fecha: Eva Gómez, Fernando Larraín, Matías Oviedo, Etienne Bobenrieth, Julio Milostich, Nel Mauri, Juan Pedro Verdier, Cami Andrade, Geraldine Muñoz, Alessia Traverso y Jota Savedra.

Diana Bolocco estará a cargo de la conducción y el jurado lo integrarán Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian.