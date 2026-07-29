Estaba en estado de ebriedad: padre de niña que cayó de un piso 11 busca salir de prisión preventiva

El 4º Juzgado de Garantía de Santiago revisa las medidas cautelares de Jorge Constanzo, padre de la niña de 2 años y 8 meses que murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes.

Su defensa busca que abandone la prisión preventiva y quede sujeto a arresto domiciliario total.

Constanzo permanece encarcelado después de que la Corte de Apelaciones revocara la resolución inicial, que había establecido medidas menos gravosas. Sus abogados sostienen que no existió intención en su actuar y presentaron correos que, según afirman, demostrarían su preocupación por la menor.

Alcoholemia contradice declaración inicial del imputado

Durante la investigación se conoció que la alcoholemia practicada pocas horas después del hecho arrojó 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre, nivel que corresponde a estado de ebriedad según la legislación chilena.

Este resultado contradice la primera versión del imputado, quien habría señalado que solo consumió alcohol durante el almuerzo.

La madre de la niña, Gloria, sostuvo que el nivel podría haber sido incluso mayor por el tiempo transcurrido antes del examen. “Podría haber sido más claramente, porque si toma a las 21:00 horas, él consume alcohol alrededor de la hora de almuerzo. Entonces, obviamente hay una diferencia significativa por el paso del tiempo”, afirmó. También aseguró que Constanzo habría estado en una discoteca cercana hasta las 05:00 horas.

La parte querellante sostiene que la alcoholemia positiva, la ausencia de mallas de protección en el departamento y la conducta posterior al accidente refuerzan los antecedentes utilizados para mantener la máxima cautelar. El abogado de la familia, Jorge Jorquera, afirmó que el nuevo informe no favorece a la defensa: “Ese antecedente reafirma lo que nosotros dijimos en el minuto uno, que guarda relación con el consumo de alcohol”.

Jorquera agregó que no advierte fundamentos suficientes para modificar la prisión preventiva. “No entendemos mucho de qué forma el tribunal podría recalificar la decisión de la medida cautelar”, expresó.

La Fiscalía también se opone al cambio y sostiene que la medida actual sigue siendo necesaria mientras avanza la investigación.