Gonzalo Figueroa tuvo un debut soñado en el fútbol chileno. El delantero argentino, que llegó como refuerzo a Deportes La Serena procedente de Deportivo Armenio, club de la tercera categoría del balompié trasandino, fue la gran figura en el empate 3-3 ante Universidad Católica, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

Apenas un día después de ser presentado oficialmente en el cuadro papayero, el atacante de 26 años ingresó desde el banco y revolucionó el encuentro: marcó dos goles y aportó una asistencia que le permitieron al equipo de Felipe Gutiérrez sumar un punto en su difícil visita al Claro Arena.

Recién instalado en Chile y luego de su brillante actuación ante la UC, Figueroa conversó con Los Tenores de ADN y contó cómo fueron sus primeros días en el país. “Fue una locura, cuando estaba entrando al estadio decía ‘no puede ser’ y más cuando entré a las instalaciones, dije ‘esto es una locura’“, confesó.

“Ya me habían anticipado que (Universidad Católica) era uno de los mejores clubes de acá, que igualmente ya lo conozco por los torneos internacionales, pero en cuanto a infraestructura fue una locura, es increíble. El césped también es increíble. Fue una noche muy linda, muy buena para mí. Recibir de esta manera al país y cómo debuté, bueno, es algo genial", agregó.

La historia de Gonzalo Figueroa

Consultado sobre cómo se gestó su llegada al fútbol chileno, el delantero argentino explicó: “Lo manejó mucho mi representante, pero sé que Francisco Bozán fue uno de los cabecillas de la idea de traerme. Él fue uno de los primeros que puso los ojos en mí, que se contactó con mi representante".

“Venir a Chile fue un cambio rotundo en mi carrera y en lo futbolístico. El fútbol de acá es totalmente diferente a lo que era mi categoría en Argentina. Yo estaba en la tercera división, que es la segunda de acá, donde es un fútbol más rústico, más difícil, no hay VAR. Al venir acá cambia mucho lo que es eso y da mucha libertad para jugar también”, agregó.

Además, contó que estuvo tres años alejado del fútbol profesional, periodo en el que jugó fútbol sala y trabajó en una cooperativa eléctrica: “Creo que perdí mucho tiempo dejando el fútbol. Yo dejé de jugar a los 20 años y recién volví a jugar a los 23. Hablando con amigos del fútbol no lo pueden creer, porque mi carrera después de eso fue en alza, entonces quedaba por ahí la duda de qué hubiese pasado si no hubiese dejado de jugar esos tres años".

“Para mí me sirvió un montón personalmente. Está bien, me quitó mucho fútbol, pero hoy yo creo que valió la pena. Miro para atrás y digo que me hacía falta darme cuenta en esos tres años de que realmente estoy para esto, que es lo que quiero y que es para lo que siempre luché”, agregó.

“Hoy en día se me está dando. Detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucha constancia, mucho, mucho sacrificio. Estoy siempre lejos de mi hija de 6 años y me muero por verla, pero el simple hecho de querer soñar me trajo hoy acá y con el presente éste", concluyó Figueroa.