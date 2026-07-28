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Impacto mundial en el fútbol: uno de los mejores jugadores de la historia le pone fecha a su retiro

“Todo apunta a que lo dejaré al final de la temporada”, aseguró el portero.

Javier Catalán

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Getty Images / FABRICE COFFRINI

Luego de un Mundial 2026 más que decepcionante para Alemania, este martes, Manuel Neuer se reintegró a los entrenamientos en el Bayern Múnich, en lo que será campaña número 21 como portero profesional.

El considerado uno de los mejores guardametas de la historia del fútbol, ya tiene 40 años, por lo que el momento de colgar los guantes cada vez está más cerca y, al parecer, él también lo tiene bastante claro.

Luego de finalizar su primera práctica bajo las órdenes de Vincent Kompany, Neuer conversó con los medios de comunicación presentes, donde aseguró que, seguramente, está será la última temporada antes de retirarse.

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Quizá habría dejado de jugar en el 85 % de los casos, pero en este equipo, con el staff y el equipo de entrenadores, es simplemente divertido. Estamos a la altura con este equipo. Por eso, este equipo y la estructura que tenemos en el club han supuesto ese 15 % que me ha llevado a decir que, sin duda, tengo que seguir adelante”, comenzó diciendo el portero.

“Cuando juego, no pienso en que esta podría ser mi última temporada. Da igual si ha sido la última vez que he estado en uno u otro estadio. Pero todo apunta a que lo dejaré al final de la temporada”, aseguró Manuel Neuer.

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