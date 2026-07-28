Tras más de un mes fuera de las canchas por una lesión, Charles Aránguiz dejó atrás problemas físicos y ya está a disposición de Fernando Gago en la Universidad de Chile, pero ahora le surge otro problema personal.

Este martes, el “Príncipe”, que no suele publicar cosas en redes sociales, ocupó su cuenta de Instagram para evidenciar una suplantación de identidad que le están haciendo en TikTok.

“Quiero aclararles que esta es mi única cuenta oficial en redes sociales”, escribió en sus historias, a la vez que compartía un pantallazo del perfil que se hacía pasar por él, de usuario @charles.20aranguiz.

La cuenta contaba con más de 22 mil seguidores y subía fotos del volante azul, ya sea entrenamientos de la U, partidos oficiales con el club u otras con la camiseta de la selección chilena.

“Hay una cuenta de TikTok haciéndose pasar por mí, escribiéndole a personas y enviando fotos que no corresponden. Quiero dejar en claro que no soy yo”, agregó el bicampeón de América.

Actualmente, la cuenta mencionada por Aránguiz ya no se encuentra activa en la red social, por lo que seguramente fue bloqueada.