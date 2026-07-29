Adiós al Movistar Arena: el histórico recinto de Parque O’Higgins tendría nuevo nombre tras millonario acuerdo

El nombre de uno de los principales escenarios de espectáculos de Chile podría cambiar durante los próximos meses.

El Movistar Arena, recinto ubicado en el Parque O’Higgins y con capacidad para más de 15 mil personas, dejaría atrás la marca de Telefónica luego de que finalice el contrato de patrocinio vigente en septiembre de 2026.

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Según información publicada por The Clinic y El Mercurio, Banco Santander aparece como la principal carta para quedarse con los derechos de denominación comercial, conocidos como naming rights, del recinto, en una negociación que se mantiene bajo reserva y que podría concretarse durante este segundo semestre.

Al buscar en Nic el dominio Santanderarena.cl, se ve que el dueño de la marca es Arena Santiago SpA, empresa que gestiona el recinto.

El eventual cambio ocurre luego de la llegada de Millicom como nuevo controlador de Telefónica Chile, compañía que adquirió la operación local y que estaría avanzando en un proceso de transición para dejar atrás progresivamente la marca Movistar, con el objetivo de concentrarse en inversiones, fortalecimiento de la red y recuperación de resultados financieros.

De concretarse al millonario acuerdo, el recinto podría pasar a llamarse “Santander Arena”, siguiendo una estrategia utilizada por la entidad financiera en otros mercados. El banco español ya cuenta con un recinto con ese nombre en Reading, Pensilvania, Estados Unidos.

Aunque Santander sería el candidato con mayor ventaja, fuentes citadas por los medios señalan que la negociación aún no está completamente cerrada y que podrían existir modificaciones de último minuto. Además, pese al eventual cambio oficial, se estima que para muchos asistentes el lugar seguirá siendo identificado durante años como “Movistar Arena”, debido al arraigo que tiene la marca.

El proceso también coincide con una nueva etapa administrativa del recinto. A fines de 2025, la compañía estadounidense Live Nation, a través de su filial Ticketmaster, asumió el control de la concesión tras adquirir la operación al grupo liderado por Peter Hiller.

La firma internacional busca fortalecer su presencia en el negocio del entretenimiento en vivo y ya administra espacios relevantes en Latinoamérica, como el Luna Park de Buenos Aires y el Vive Claro de Bogotá.