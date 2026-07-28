Violento ataque en plaza de Pudahuel: balacera deja una persona muerta y otra herida

26 de diciembre de 2025 / SANTIAGO FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Un hombre murió y otro resultó herido luego de un ataque armado registrado durante la noche de este lunes en la plaza Arboleda Sur, en la comuna de Pudahuel.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando las víctimas, de 38 y 39 años, se encontraban compartiendo en el lugar y fueron abordadas por un sujeto que mantenía el rostro cubierto.

Según los primeros antecedentes, el atacante efectuó al menos cuatro disparos contra ambos hombres y posteriormente huyó.

Producto de la balacera, el hombre de 38 años falleció en el sitio del suceso, mientras que la segunda víctima recibió impactos de bala en sus piernas.

El herido fue trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde permanece internado con lesiones de carácter reservado.

La fiscal Paz Escobar, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, explicó que hasta el momento se ha establecido la participación de una tercera persona en el ataque.

“Desconocemos por qué motivo habría efectuado múltiples disparos en contra de ambas víctimas”, señaló la persecutora.

La Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos detectives realizan el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad para reconstruir la dinámica del crimen e identificar al responsable.

Por ahora, no existe una hipótesis clara sobre el móvil del ataque ni se han informado personas detenidas.