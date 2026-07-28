Rechazó el arco de Colo Colo, permitió que llegue Vozinha y ahora tiene nuevo club: “Mi deseo era...”

Una de las grandes novelas del mercado de pases de Colo Colo fue todo lo que sucedió con respecto al arquero, que finalmente terminó con el histórico Vozinha fichando por el “Cacique”.

Pero, antes de que el caboverdiano de 40 años se convirtiera en el flamante refuerzo de los albos, hubo otro nombre que estuvo a punto de quitarle el lugar: Santiago Mele, guardameta uruguayo que hoy fue presentado en su nuevo club.

El mundialista con la selección charrúa se convirtió en la nueva incorporación de Independiente de Avellaneda. El “Rey de Copas” se metió de último momento en las negociaciones entre Colo Colo y el Monterrey y terminó seduciendo al arquero para que decline su llegada al Estadio Monumental.

“Estoy muy contento de haber llegado a este club, era mi deseo. Tengo mucha ilusión", dijo el futbolista tras superar su revisión médica en Buenos Aires.

“Hablé con Gustavo (Quinteros), me manifestó el interés de contar conmigo. Que un club tan grande y un técnico de la trayectoria de Gustavo te quieran en el equipo es algo que valoro muchísimo. Estoy muy contento”, agregó el portero.

Tal como te contamos en ADN Deportes, Santiago Mele siempre fue la primera opción de Fernando Ortiz para reforzar el arco de Colo Colo, pero una vez caído su fichaje, no quedo de otra que buscar nuevas opciones y fue ahí donde Aníbal Mosa presionó para contratar a Vozinha.