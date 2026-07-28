Sindicato anuncia movilizaciones: BancoEstado despide a 50 trabajadores debido a reestructuración interna

BancoEstado desvinculó a 50 trabajadores como parte de un proceso de reestructuración interna, medida que provocó el rechazo del sindicato de la entidad, que anunció movilizaciones y posibles acciones legales.

La organización gremial, que representa a cerca de 10.000 funcionarios, cuestionó que los despidos se concreten pese al compromiso de estabilidad laboral planteado durante la última negociación colectiva.

A través de una declaración pública, la Directiva Nacional del Sindicato BancoEstado señaló que “la noticia nos produce una profunda preocupación” y afirmó que las desvinculaciones “cuestionan la forma de instalación de la nueva administración, porque no responden a las relaciones laborales históricas”.

Desde marzo han habido 80 desvinculaciones

El gremio anunció que convocará a una movilización para manifestar su rechazo y exigir que las decisiones de la administración sean coherentes “con el carácter público de nuestra institución y con los excelentes resultados que el Banco ha alcanzado gracias al esfuerzo de sus trabajadores(as)”.

Según The Clinic, el conflicto se suma a la molestia sindical por el reciente término del teletrabajo en la institución. Además, desde el sindicato aseguran que desde marzo se han producido cerca de 80 desvinculaciones entre cambios ejecutivos y ajustes internos.

No ocurría desde 2021

Tras los despidos, dirigentes se reunieron con la plana ejecutiva de BancoEstado, encabezada por su presidente, Mario Farren, y la gerenta general, Andrea Silva. En la cita, los representantes consultaron si podrían existir nuevas salidas, aunque la administración no confirmó ni descartó esa posibilidad.

La última desvinculación masiva de una magnitud similar ocurrió en enero de 2021, cuando 67 trabajadores dejaron la institución bajo la presidencia de Arturo Tagle.